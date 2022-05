Maquiagem: 3 truques para ter olhos que te farão parecer mais jovem e radiante

Recentemente, compartilhamos algumas dicas de cuidados com as sobrancelhas que ajudam com que uma pessoa pareça mais jovem. E, continuando a nossa lista de recomendações de maquiagem, trouxemos hoje três sugestões para os olhos que te ajudarão muito no dia a dia.

Se você quer conferir os detalhes, leia o texto até o final, que te explicaremos todas as informações compartilhadas pelo portal de notícias Nueva Mujer.

1 - Tem olheiras azuladas?

Começando a nossa lista, se este é o seu caso, você deve fazer o seguinte: apostando em dois corretivos, o primeiro deve ser especialmente com tom alaranjado e o segundo com a tonalidade próxima à sua pele.

2 - A base deve ser aplicada longe dos olhos

Embora a maioria das pessoas aplique a base na região dos olhos, você deve deixar esta área limpa, uma vez que quando aplicado em excesso, o produto torna mais evidente as linhas de expressão.

3 - Enrole os cílios

Isso mesmo! Para fechar a nossa listinha, temos esta dica maravilhosa! Quando você deixa os seus cílios mais levantados, isso faz com que seu olhar fique mais aberto, o que é sinônimo de juventude.

