Aqui estão os 3 truques para a maquiagem diária que te fará parecer mais jovem

Quem não ama uma diquinha de maquiagem e cuidados com a pele, não é mesmo? E, com o passar dos anos, é importante redobrar a atenção e utilizar os produtinhos de maneira adequada para que o resultado seja o mais efetivo possível.

E, se você quer aprender uns “truques” para a sua make diária, nós te ensinamos a seguir algumas recomendações. As dicas são compartilhadas pelo portal Nueva Mujer.

Comece preparando a sua pele

Antes de utilizar os demais produtinhos, é importante que prepare a sua pele. E, para isso, você deve aplicar uma pré-base, que ajudará com os poros e a melhorar a aparência, levando em consideração o seu tipo de pele.

Vamos para a base?

Para este passo, você deve aplicá-la sem excessos, mas ao mesmo tempo garantindo que há uma cobertura total. Então, espalhe o conteúdo com a ajuda da esponja, o que ajuda a ter um melhor acabamento e com mais brilho.

Esta é a sombra ideal

Para fechar a nossa listinha, temos esta dica crucial! E, se você está curioso para saber qual é, uma ótima aposta são as sombras com cores neutras e terrosas com iluminador.

