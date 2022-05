Maquiagem: truques para aplicar o corretivo de modo eficiente e parecer mais jovem

O avanço da idade acontece com todos, isso é um fato! E, embora não seja necessariamente um problema, para os que procuram, existem alguns truques de maquiagem que ajudam a cuidar e a valorizar a pele.

Pensando nisso, para começar a semana, trouxemos hoje algumas recomendações e truques de como utilizar o corretivo e ter um resultado muito mais eficiente. Preparada para conferir as dicas do dia?

Truques para uso adequado do corretivo

Como reforçado pelo portal Nueva Mujer, o primeiro passo é escolher o produto mais adequado baseado no tipo de pele e idade, tendo a seguinte classificação:

Aos 20 anos: corretivos leves e cremosos;

corretivos leves e cremosos; Aos 30 anos: com alta cobertura;

com alta cobertura; Aos 40 anos: que ilumine, mas não seja pesado;

que ilumine, mas não seja pesado; A partir de 50 anos: que traga benefícios e cuidados para a pele.

Vale esclarecer que o bom corretivo não é só aquele que visa unificar a cor do seu rosto, mas sim o que ajuda a hidratar, nutrir, acalmar, etc.

Um truque e na verdade um reforço importante é que o corretivo não deve ser aplicado em uma camada grossa, pois isso faz com que as rugas sejam marcadas. Utilize um pouco sob o canto do olho e também sob o canal lacrimal.

Para fechar, alguns especialistas reforçam que é recomendado esfumar com alguns toques, sem arrastar, e selar com pó translúcido. Depois de secar por alguns segundos, basta que retire os excessos.

