Aqui está a misturinha caseira SEM CLORO para limpar a sua tábua de carne

Tem notado algumas manchas na sua tábua de carne e não sabe o que fazer para solucionar este problema ou ao menos tentar aliviá-lo? Embora a solução mais recomendada neste caso seja a troca do utensílio, uma vez que tais marcas podem afetar a qualidade do alimento e causar possíveis infecções, há também uma dica de misturinha caseira que pode ser bastante positiva com este tema.

Se você quer saber qual, separe papel e caneta e acompanhe o texto até o final que te explicaremos todos os detalhes.

Misturinha para manchas em tábua de carne

Você precisará de:

2 colheres de detergente neutro;

Escova de limpeza ou esponja;

50 ml de água oxigenada volume 40;

1,5L de água fervente;

50 g de bicarbonato de sódio.

Assim é como deve aplicar a sua misturinha caseira:

Comece tampando a pia e em seguida adicionando a água fervendo;

Feito isso, coloque a tábua de carne e deixe de molho por aproximadamente 10 minutos ou até a água ficar morna. Cuidado para não se queimar!

Logo após, destape o ralo e deixe a água escorrer;

Então, com a ajuda da escova ou esponja, esfregue a água oxigenada na tábua;

Deixe agir por aproximadamente 5 minutos e então adicione o detergente e o bicarbonato de sódio;

Por fim, esfregue bastante e encerre tirando todo o excesso com água e a ajuda da mão — devidamente protegida.

⚠️⚠️⚠️ NÃO ESQUEÇA DISSO ⚠️⚠️⚠️

Por se tratar de uma mescla de distintos itens, é recomendado sempre a utilização de máscara de proteção e luvas para fazer o manuseio dos produtos.

Junto a isso, caso note algum sintoma ou reação após aplicar a misturinha caseira, você deve buscar imediatamente um centro médico para que revisem seu estado de saúde e indiquem o melhor tratamento.

Não esqueça também que o resultado da limpeza pode variar de acordo com diversos fatores.

