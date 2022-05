Esta é a misturinha caseira perfeita para uma limpeza pesada do seu banheiro Foto ilustrativa - Pexels

Venhamos e convenhamos que o banheiro é uma das partes mais complicadas quando falamos sobre a limpeza de uma casa, não é mesmo? E embora de fato esta seja uma afirmação válida, existem alternativas que podem facilitar este processo e te ajudar em sua rotina. Estamos falando, por exemplo, da possibilidade de investir em uma misturinha caseira.

E, se você é do tipo que ama uma diquinha prática e eficiente, acompanhe os próximos detalhes deste texto que te ensinaremos como preparar e aplicar a sua mescla caseira. Vamos lá?

Diquinha para limpeza geral de banheiro

Itens:

2 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio;

4 colheres (sopa) de vinagre;

4 tampinhas de álcool;

4 colheres (sopa) de sabão em pó.

Assim é possível aplicar a misturinha caseira:

Primeiramente, você deve misturar todos os itens em um recipiente;

Feito isso, com a ajuda de uma esponja, você deve esfregar paredes, box e demais itens do seu banheiro;

Faça o mesmo com o piso, utilizando uma vassoura ou escova;

Por fim, basta que retire todo o excesso com água e seque normalmente com um pano ou deixe secar sozinho, se quiser, e for uma área com boa ventilação.

(Com FG).

⚠️⚠️⚠️ VEJA ESTAS RECOMENDAÇÕES ANTES DE FAZER SUA MISTURINHA ⚠️⚠️⚠️

Como alertado em outras oportunidades, por se tratar de uma mescla de vários produtos, é recomendado que você utilize sempre luvas e máscara de proteção ao manusear os itens.

Lembre-se que ao menor sintoma ou reação ao utilizar a misturinha, você deve buscar imediatamente um centro de assistência médica, para que seu quadro de saúde seja revisado e que assim receba o tratamento adequado.

E importante: como reforçado sempre, o resultado pode variar de acordo com o cenário encontrado em sua residência.

