Aqui está a misturinha caseira que te ajudará a acabar com as baratas de uma vez por todas Foto - Pexels

É horrível ter que lidar com baratas, não é mesmo? E, além do quesito “incômodo”, outro grande problema é que este inseto é o responsável por transmitir diversas doenças aos seres humanos.

Pensando nisso, se você está passando por dificuldades com este inseto, queremos convidá-lo a aprender uma receita de misturinha caseira super prática e econômica para eliminar as baratas com sucesso. Bora conferir?

Misturinha caseira para acabar com baratas

Itens:

Açúcar;

Bicarbonato de sódio;

Copinhos de café ou tampas de refrigerante/água.

Modo de preparo e como aplicar:

No copinho de café ou tampa de bebida, misture em quantidades iguais o açúcar e bicarbonato de saúde;

Feito isso, basta que você espalhe por sua casa em campo estratégicos;

Ao fazer essa mescla, uma vez que a barata a consuma, isso provocará uma reação e fará com que ela morra.

ALERTA IMPORTANTE!

Embora não demande tantos ingredientes, ao fazer misturinhas caseiras é recomendada sempre a utilização de luvas e máscara de proteção.

Junto à informação indicada acima, se faz o reforço de que em caso de sintomas ou qualquer reação, você deve buscar imediatamente um hospital, para que um profissional especializado avalie seu quadro de saúde e indique a melhor alternativa a ser seguida.

Por fim, lembre-se que o resultado pode variar por diversos fatores.

