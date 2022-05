Sexo: Estes são os 3 poderes das relações sexuais que refletem no casal

O sexo é um fator muito importante nos relacionamentos. Fazer sexo pode ser divertido e prazeroso para os envolvidos. Contudo, além de satisfazer seus desejos, você sabia que atividades sexuais possuem outros poderes?

Diversos relacionamentos em declínio buscam novas formas de acender aquela chama, na tentativa de impulsionar o poder que o sexo possui.

Contudo, se sua relação sexual é saudável, talvez você se identifique com alguns aspectos apontados – ou todos eles.

Para entender o que as relações íntimas podem causar, continue lendo este artigo baseado no portal Psychology Today.

1 – Ajuda a consolidar o vínculo emocional

Durante as atividades sexuais, você pode sentir o prazer físico do momento, assim como o seu parceiro. E, mesmo quando o sexo acaba, os benefícios ainda continuam.

Realizar atividades sexuais com seu parceiro pode ajudar na consolidação do vínculo emocional do casal, trabalhando positivamente no que ambos sentem um pelo outro.

2 – Mantém a chama acesa

O sexo regular trabalha no vínculo emocional de um casal e acaba refletindo na energia erótica que é liberada pelos envolvidos.

E isso não deriva apenas do ato físico. Está ligado com a abertura, transparência e comunicação positiva. A atividade também amadurece a relação do casal.

3 – Maior satisfação por semanas ou meses

De acordo com o Psychology Today, o que acontece depois do sexo também é vital. O resplendor sexual, incluindo abraços e conversas de travesseiro, pode fazer com que o casal se sinta satisfeito por semanas ou meses.

Neste cenário, a relação já ganhou um nível de maturidade e prazer elevado, diferente dos que se preocupam sempre em aprender novas técnicas devido ao declínio sexual.

É importante entender que sexo frequente ou raro não é um problema dentro de um relacionamento. Tudo depende de como o casal conduz a relação.