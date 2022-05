Estas são as 4 regras que você precisa seguir para ter uma conversa produtiva sobre sexo com seu parceiro. (Reprodução/Netflix)

Quando você inicia atividades sexuais com aquela pessoal pela qual está apaixonado, tudo parece fluir naturalmente. Contudo, o sexo não é apenas uma atividade para ser praticada, mas também é necessário falar sobre ele.

É importante que você fale sobre sexo com o seu parceiro para que as próximas relações íntimas resultem em melhorias. E para te auxiliar neste processo, confira as quatro regras que você precisa seguir, adaptadas do portal Psychology Today.

1. Não surpreenda seu parceiro com uma conversa sobre sexo

Para falar sobre isso, escolha um local neutro – menos a cama! Chame seu parceiro para um café e o deixe preparado para o assunto a seguir. É importante que ele esteja ciente da conversa, sem ser pego de surpresa.

2. Escolha apenas um tópico por conversa

Para a conversa, não se empolgue para não falar sobre todos os assuntos de uma só vez! Você deve selecionar um tópico específico. As discussões sobre sexo devem ser curtas, direcionadas e limitadas. Caso queira resolver questões sentimentais, faça isso aos poucos.

Embora pareça produtivo falar sobre tudo, não é indicado. Evite fazer com que o assunto sobre sexo se torne “demandas”, pois pode causar um certo estranhamento.

3. Faça sugestões em vez de reclamações

O primeiro passo é tranquilizar seu parceiro, iniciando a conversa com pontos positivos da relação.

Em seguida, você pode sugerir as melhorias que deseja, sempre acompanhadas de sugestões, além de trazer o lado bom para a conversa. Desta forma, você o deixará à vontade para receber seu ponto de vista.

4. Não se esqueça do básico

Há alguns detalhes básicos que passam despercebidos durante o dia a dia. Contudo, é necessário que você faça esses questionamentos, pois são importantes para que detalhes mais complexos sejam introduzidos naturalmente no futuro.

Estas são as perguntas que você pode fazer: