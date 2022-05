Sexo: 3 ‘red flags’ para você prestar atenção em seu parceiro na ‘hora H’

O sexo não é o único fator importante em um relacionamento. Sendo assim, seu parceiro deve te enxergar muito mais além do prazer que as relações íntimas proporcionam.

Durante as relações sexuais, ou momentos prestes a acontecer, você deve prestar atenção em umas ‘red flags’ – bandeiras vermelhas – para evitar cenários desagradáveis.

Essas ‘bandeiras vermelhas’ te ajudarão a identificar se seu parceiro do momento é a pessoa certa para ter relações íntimas com você. Casos esses sinais apareçam, vale repensar se a pessoa realmente merece estar com você.

Baseado no portal Nueva Mujer, confira os três sinais de alerta no sexo que você jamais deve ignorar.

1 – Seu parceiro não se importa com seu prazer

Uma das coisas que define o sexo é a troca de prazeres. Isso significa que todos os envolvidos devem se satisfazer.

Caso a relação íntima esteja apenas focada em seu parceiro chegar ao orgasmo, sem se importar se você está sentindo êxtase, isso significa que ele é uma pessoa egoísta e emocionalmente distante.

Só demonstra que ele não está se preocupando com o que você gosta ou está sentindo. Sendo assim, nunca irá se importar em dar o melhor de si para você. Fuja de pessoas assim!

2 – Seu parceiro pressiona você a fazer sexo

É muito comum que pessoas egoístas ajam da seguinte forma: Você não estava muito a fim, mas ele insistiu tanto que você acabou cedendo, mesmo não querendo. Isso, geralmente, acontece com mulheres. Lembre-se que sexo sem consentimento é abuso, ainda que dentro de um relacionamento!

Imponha limites e respeite suas vontades. Jamais deixe que pessoas que a pressione, te culpe ou te force a fazer algo que não queira estejam em sua vida.

3 – Seu parceiro se nega a usar preservativo

Preste bem atenção se o uso de camisinha for um problema para seu parceiro! Isso significa que ele pode não ser uma pessoa que se importa com a própria saúde – ou de outras pessoas –, mostrando irresponsabilidade. Principalmente se for sexo casual, é melhor que você dobre a atenção.

Não se esqueça de que, por mais que a relação sexual seja consentida apenas com o uso do preservativo, caso ele remova já é uma forma de abuso sexual. Avalie todos os sinais e se cuide sempre.