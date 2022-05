Quais Copas do Mundo tiveram mais e menos gols?

Este ano ocorre a tão esperada Copa do Mundo. Um evento tão aguardado que a ansiedade pelos jogos começa a bater muito antes, e por isso você confere a seguir algumas curiosidades das edições passadas, para ir matando a saudade. Mas antes disso: você sabe em que mês ocorre a Copa do Mundo 2022?

Diferentemente das outras edições, neste ano a Copa ocorre somente no final do ano, do dia 21 de novembro (segunda-feira) até o dia 18 de dezembro, um domingo. É a primeira vez que o maior espetáculo do futebol será realizado no final do ano. Isso vai acontecer pois o Catar, país que vai sediar a competição, tem o clima muito quente nos meses em que a competição costuma ocorrer (junho e julho), com a temperatura podendo chegar em até 50 graus. Isso fez com que a Federação Internacional de Futebol (FIFA), alterasse a data, para que houvesse uma melhor condição climática.

Que o Brasil é o maior campeão das Copas você provavelmente já sabe, não é mesmo? O país levantou a taça nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, chegando há 20 anos sem levar o título. Mas você sabe qual foi a edição com maior número de gols?

As edições da França, em 1998 e do Brasil, 2014, ficam empatadas, com o total de 171 gols em 64, uma média de 2.7 gols por jogos. Mas o recorde de médias de gol fica por conta da competição disputada na Suíça, no ano de 1954, onde em apenas 26 confrontos a rede foi balançada 140 vezes, média de 5.4 gols por jogo.

Após a competição passar a ter 32 equipes disputando o título, a Copa do Mundo que teve menos gols foi disputada na África do Sul, em 2010. Foral apenas 145 gols em 64 jogos, média de 2,27 gols por jogo.