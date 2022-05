Esse é o cão mais velho do mundo, segundo o ‘Guinness World Records’ Image: Pexels

Você provavelmente já ouviu falar da ‘Guinness World Records’, a maior instituição que compila os recordes mundiais e que ficou famosa com o ‘Guinness World’ ou ‘Livro dos Recordes’. Agora o Guinness vai precisar atualizar o livro pois um ‘recorde de quatro patas’ foi quebrado. TobyKeith é oficialmente o cão vivo mais velho do mundo, segundo a organização Guinness World Records.

Morador da área de Greenacres, na Flórida, Estados Unidos, o cão da raça chihuahua foi adotado por Gisela Shore, em 2001, com apenas alguns meses de vida. “TobyKeith é meu pequeno guarda-costas. Ele me segue em todos os lugares. Ele se escora em mim quando assistimos TV. Eu o adoro!” , disse Gisela sobre a relação com o pequeno chihuahua.

Ao completar 20 anos no ano passado, o cão começou a atrair atenção dos amigos e a família de Gisela em virtude da sua idade. Então eles entraram em contato com a associação de recordes mundiais para verificar a possibilidade de TobyKeith ter batido o recorde. E a resposta foi positiva.

De acordo com a dona do cãozinho, o segredo da longevidade é a alimentação saudável composta por vegetais e arroz, além das horas de exercícios e de sua vida tranquila dentro de casa. A raça, além de ser uma das mais inteligentes do mundo, também vivem por muito tempo, podendo chegar até os 16 anos.

Por quantos anos viveu o cão mais velho?

Para bater o recorde de todos os tempos, TobyKeith precisa viver por mais 8 anos, já que Bluey, o cachorro mais velho do mundo, viveu até seus 29 anos, 5 meses e 7 dias, de acordo com o próprio Guinness. O cão pertencia à raça Boiadeiro Australiano e viveu entre 1910 e 1939, em uma fazenda na cidade de Rochester, na Austrália, onde era utilizado como pastor de gado.

