Maquiagem: Esses são os truques para cobrir manchas de acne como uma profissional

As acnes são super comuns, independentemente da idade, e embora há quem não se preocupe em evidenciá-las — o que está tudo bem — existe também quem procure formas de cobri-las, seja por uma questão de autoestima ou somente por cuidados. E, se você está no time dos que buscam alternativas, a maquiagem, desde que aplicada de maneira correta, pode ser de grande auxílio.

Visto isso, trouxemos hoje dois pontos importantes e que devem ser levados em consideração quando o tema é fazer a make corretamente para cobrir as manchinhas de acne. Vamos lá conferir?

1 - Utilize a base correta e sem excessos

Somando à utilização prévia do corretivo, é importante saber escolher a base correta. E, embora muitos já saibam disso, quando for realizar sua compra, escolha sempre a alternativa que seja mais próxima do seu tom de pele.

Além disso, é importante que você verifique outros pontos válidos como: se a base é de alta cobertura, se tem efeito mate para peles oleosas, entre outros.

2 - NUNCA use o corretivo sozinho

Dando continuidade ao tópico anterior, além de se atentar para não usar base em excesso, você NUNCA deve aplicar somente o corretivo, pois isso faz com que tenha o resultado contrário e que as manchinhas de acne fiquem mais evidentes.

A Vogue reforça que “por si só não cobrirá a mancha e o efeito será carregado e acinzentado”.

Importante!

Embora a maquiagem ajude, caso sinta a necessidade e queira, também pode buscar ajuda com um profissional dermatologista, que irá avaliar seu caso e indicar o melhor tratamento.

