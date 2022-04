Maquiagem: 3 truques para parecer mais jovem e garantir o efeito lifting em casa

Embora existam procedimentos estéticos com estas finalidades, há também dicas de maquiagem que podem ajudar com que uma pessoa pareça mais jovem e atinja o tão desejado por muitos, efeito lifting.

Visto isso, se você ficou curioso e quer saber como aplicar estas dicas, te convidamos a acompanhar esse texto até o final e conferir 3 recomendações super práticas e que são compartilhadas pelo portal de notícias Nueva Mujer.

1 - Use e abuse (com cautela) do corretor

Para começar a nossa lista, temos este tópico mega importante que envolve o fato de preparar a pele e, claro, utilizar o corretor como aliado.

Se o seu objetivo é alongar os traços de seu rosto, segundo reforça o Nueva Mujer, o corretivo deve ser aplicado na forma de uma linha ascendente sob a sobrancelha, no canto externo do olho, o mesmo nos cantos dos lábios e na asa nasal.

2 - Não esqueça do contorno e do blush

Com a ajuda de um pincel diagonal, aplique e misture em direção à orelha, o que fará com que tenha o rosto mais marcado.

Feito isso, você deve selá-lo com um bronzer de tonalidade mais próxima possível, tomando cuidado para não chegar ao canto da boca, no máximo até metade da bochecha.

3 - Já separou seu iluminador?

Isso mesmo! Para garantir o êxito em sua make, você deve usar o iluminador em pontos específicos, em especial nos mais altos do rosto, dentre eles: queixo, canal lacrimal, maçã do rosto e arco do cupido.

E então, gostou das dicas?

