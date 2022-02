Os signos que precisam ter cuidado com a teimosia

Reprodução - She's Gotta Have It (Netflix)

A quarta-feira (15) desta semana é marcada por uma intensa lua cheia em Leão, uma fase de confiança, mas que também pode aumentar a teimosia de alguns signos do zodíaco.

Confira quem precisa ter cuidado com isso:

Touro

Você pode alcançar grandezas e acessar seus pontos fortes nos próximos dias. No entanto, é possível que a franqueza aumente consideravelmente; aproveite esta percepção para ser direto com aquilo que precisa melhorar em sua vida e evite deixar a teimosia paralisá-lo. Lembre-se que é momento de também ter atenção redobrada com os outros e não descontar sua frustração em ninguém. A grosseria pode arruinar alguns objetivos.

Virgem

Este é um momento de olhar para dentro e compreender. A reflexão e intuição estão em altas, mas você pode lutar contra elas se permanecer atado a teimosia. Algumas constatações precisam gerar desconforto para motivar a mudança; não fuja mais. Em alguns casos, é preciso ter atenção com as parcerias e deixar de usar a manipulação, sendo mais sensível ao que outro diz e precisa.

Confira mais:

Escorpião

Você está em foco e seus comportamentos também, principalmente os impulsos teimosos. É melhor aproveitar o brilho extra para mostrar potencial, mas sem se esquecer de ser gentil. Quanto mais sua criatividade tiver asas, as relações se tornam ainda melhoras. Busque se expressar bem e lidar com calma quando as emoções mais intensas surgirem. Use tudo a seu favor!