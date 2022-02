O que acontece se você não tomar banho durante um mês?

Eu espero que você tenha entrado nesse texto apenas por curiosidade. Brincadeiras à parte, existem algumas pessoas que se aventuram nessa curiosidade e participam do experimento ‘em nome da ciência’ - e do entretenimento.

Um deles é o médico e escritor, James Hamblin, do jornal The Atlantic, mas ele não foi o primeiro. Vários atores e celebridades já informaram não tomar banho frequentemente ou não dar banho diários em seus filhos, como Ashton Kutcher e Mila Kunis, que ironizaram a ideia. Mesmo em tom de brincadeira, o que será que acontece com o corpo caso o banho não seja regular?

De acordo com site Meganotícias (espanhol), James Hablin começou a transição parando de usar qualquer tipo de sabonete no chuveiro ou loção corporal. Depois mudou o desodorante à base de alumínio para naturais, até que finalmente não usou mais nada. A última etapa consiste em lavar as mãos, o rosto pela manhã e o corpo apenas com água quando houver sujeira visível ou se precisar cuidar melhor do cabelo.

LEIA TAMBÉM:

⋅ Palácio de Buckingham mantém silêncio sobre estado de saúde da Rainha

⋅ Esses três filmes da Disney foram indicados ao Oscar 2022

⋅ Casa de Vidro do ‘BBB’ já esteve em quatro temporadas e nunca ‘flopou’

“No começo era muito fedorento e gorduroso”, explicou o escritor. Na ausência de agentes de limpeza, as bactérias se alimentam do suor e das células do corpo que morrem. Com o tempo, isso foi se normalizando e os mesmos microrganismos foram se adaptando de tal forma que, mesmo depois de um longo dia de trabalho ou depois de se exercitar, ele não cheirava mal. “Pedi a alguns dos meus amigos para me cheirar e eles insistem que está tudo bem”, disse Hamblin.

Não há provas de que esta é uma regra para todos. Vale ressaltar que essa experiência foi realizada por uma pessoa que não fica muito tempo sob o sol, por exemplo. Mas abre uma possibilidade para outras experiências futuras.