Esses três filmes da Disney foram indicados ao Oscar 2022

Saiu, nesta semana, a lista de indicados ao Oscar 2022, premiação que acontece no dia 27 de março, nos Estados Unidos, e entre os selecionados, algumas produções da Walt Disney Company foram indicadas nas categorias de “Melhor Filme’, “Melhor Animação”e “Melhores Efeitos Visuais”. Confira abaixo quais foram as produções indicadas!

Amor, Sublime Amor

Amor, Sublime Amor (Reprodução)

Dirigido por Steven Spielberg, a nova versão do clássico do cinema e da Broadway se passa na Nova York de 1957. Na trama, duas gangues rivais tentam controlar o bairro de Upper West Side: os Jets, formados por estadunidenses brancos, e os Sharks, grupo porto-riquenhos e descendentes.

No meio disso, está o amor proibido entre Tony (Ansel Elgort), ex-líder dos Jets, e María (Rachel Zagler), irmã do líder dos Sharks.

O filme foi indicado nas categorias: Melhor Filme, Melhor Direção (Steven Spielberg), Melhor Atriz Coadjuvante (Ariana Debose), Melhor Figurino, Melhor Som, Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção.

O Beco do Pesadelo

Rooney Mara e Bradley Cooper em cena de "O Beco do Pesadelo" (Foto: Kerry Hayes/20th Century Studios/Divulgação)

Dirigido por Guillermo del Toro, “O Beco do Pesadelo” apresenta o carismático, mas sem sorte, Stanton Carlisle (Bradley Cooper), que se torna querido para a vidente Zeena (Toni Collette) e o seu marido mentalista Pete (David Strathairn) em um parque de diversões itinerante.

Ele ganha um bilhete dourado para o sucesso, usando o conhecimento adquirido com eles para ludibriar a elite rica da sociedade de Nova Iorque dos anos 1940. Com a virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente ao seu lado, Stanton planeia enganar um magnata perigoso com a ajuda de uma psiquiatra misteriosa, Lilith Ritter (Cate Blanchett), que pode vir a ser sua melhor adversária.

O filme foi indicado nas categorias: Melhor Filme, Melhor Figurino, Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção.

Cruella

Estrelado por Emma Stone, do filme “Cruella”, que conta a história da icônica vilã dos “101 Dalmatas” foi lançado em maio de 2021, está disponível no Disney+ e já possui uma sequência em desenvolvimento. O longa-metragem foi indicado nas categorias: Melhor Figurino e Melhor Cabelo & Maquiagem.

