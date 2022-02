Casa de Vidro do ‘BBB’ já esteve em quatro temporadas e nunca ‘flopou’

A casa de vidro está de volta ao “Big Brother Brasil” e, na 22ª temporada do reality show, o local deixa os espaços públicos do Rio de Janeiro, como shoppings, e fica dentro ao lado da academia da casa, ou seja, todo mundo está pertinho dos participantes confinados.

Dentro da Casa de Vidro, Larissa e Gustavo conversam com o elenco do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Segundo já foi informado, os novos habitantes do espaço serão um homem e uma mulher, que já estão confinados individualmente, seguindo todos os protocolos do reality show da Globo. No entanto, será o público que vai definir se eles entrarão ou não no “BBB 22″ e o resultado será divulgado no domingo (13), antes da formação do próximo paredão.

Mas você sabia que a casa de vidro do “BBB” já esteve em outras edições? Confira abaixo as temporadas que contaram com esta surpresa!

BBB 9

A primeira casa de vidro do "BBB" ficava em um shopping (Reprodução)

A casa de vidro estreou na 9ª temporada do “BBB”, fazendo sucesso com os fãs do programa da Globo. Ela ficava em um shopping do Rio de Janeiro e colocou Emanuel e Josiane no reality show, que teve ainda Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar no elenco.

BBB 11

Elenco da Casa de Vidro do "BBB 11" (Reprodução/Globo)

Após dois anos sem a casa, a estrutura transparente voltou ao shopping e colocou quatro participantes eliminados para lutar por uma vaga.

Na época, Ariadna, Igor, Maurício, Michelly e Rodrigo tiveram a chance de voltar para o reality show. Na votação popular, Maurício venceu e retornou ao programa.

BBB 13

Elenco da Casa de Vidro do "BBB 13" (Reprodução/Globo)

Nesta edição, seis personalidades diferentes lutaram para conquistar os votos da audiência do “Big Brother Brasil”. Neste ano, a casa de vidro ficou em São Paulo e André, Bernardo, Kamilla, Kelly, Samara e Marcelo ficaram nela, mas apenas Kamilla e Marcelo entraram no reality show.

BBB 20

Elenco da Casa de Vidro do "BBB 20", a primeira edição com famosos (Reprodução/Globo)

A 20ª temporada do “BBB” foi cheia de surpresas. Nesta edição, o público conheceu a nova dinâmica do reality show da Globo, que reuniu famosos e anônimos na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Além disso, a casa de vidro retornou colocando Ivy, Renata, Caon e Daniel disputando a preferência do público, mas apenas a Ivy e o Daniel entraram no “BBB”.

