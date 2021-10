Os signos que amam, mas demoram em aceitar os sentimentos

Alguns signos do zodíaco podem desejar estar em relacionamentos e viver o amor de forma sincera. No entanto, isso também pode causar angustias e nem sempre eles aceitam os próprios sentimentos com facilidade.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano não irá distinguir rapidamente o que é amizade ou amor romântico, o que o faz refletir bastante antes de aceitar que sentimentos profundos crescem em seu coração. Ele se apaixona inúmeras vezes, mas apenas decide investir em algo mais estável e sincero quando passa a se interessar inteiramente pelo outro, querendo estar próximo e compartilhar as novas emoções. Alguns podem ficar assustados quando descobrem que já não sentem algo apenas superficial.

Capricórnio

O capricorniano mantém paixões, mas quando ama de verdade sempre enfrenta um tempo de reflexão para compreender o que está sentindo. Este signo pode ser prático e racional, o que o afasta um pouco de movimentos emocionais que facilitam sua conexão com os sentimentos. Quando uma conexão passa a roubar sua atenção e mostra que pode ser seguro, ele irá começar a mudar suas ações para chegar onde deseja estar em um relacionamento. É possível que peça tempo, mas depois queira engatar um romance sólido.

Confira mais:

Sagitário

O sagitariano não foge de paixões e conexões profundas, mas teme que o amor diminua sua liberdade ou aventuras. Por isso, não é nada fácil que ele assuma este sentimento e lide com ele de forma tranquila. Indecisões internas e que também podem afetar externamente causam turbulências nos relacionamentos deste signo, mesmo que ele se gabe de deixar as coisas fluírem naturalmente e sem complicações. Quando aceita o que sente, irá comunicar e expressar seus desejos com intensidade.

Aquário

O aquariano pode passar muito tempo fugindo do sentimentalismo e conexões que exigem a expressão do seu lado mais emocional. Quando ama alguém fará o possível para demonstrar que a pessoa é importante em sua vida, mas não faz isso logo de cara. Ele tende a compartilhar o que sente de verdade quando já não possui dúvidas ou sente que pode estar perdendo a pessoa de alguma forma.