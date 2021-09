Como cada signo pode se preparar para outubro de 2021

Outubro de 2021 já está quase aí e cada signo do zodíaco pode começar a se preparar para agir da melhor forma durante este mês.

Saiba como:

Áries

É preciso iniciar esta fase não deixando a indecisão tomar contar, principalmente em assuntos que envolvem o amor. Tenha calma para agir de forma lenta e positiva diante de novas direções.

Touro

Não deixe que frustrações o desanimem de aproveitar ou criar oportunidades em sua carreira ou projetos importantes. Seja paciente e melhore a relação com a confiança em si mesmo e nos outros.

Gêmeos

Não se feche e acesse novas perspectivas na sua vida sentimental, emocional e profissional. É preciso recomeçar com a consciência ativa, revendo o que aconteceu no passado como experiência e não impedimento.

Câncer

Prepare-se para as mudanças sendo flexível e enfrentando os assuntos com amigos, família e lar de forma mais empática. O apoio e as boas relações o favorecerão sempre.

Confira mais sobre os signos:

Leão

Fique atento a comunicação e não se desespere para ver resultados concretos; é melhor ir com calma e segurança. Compartilhar com as outras pessoas pode ser uma saída importante.

Virgem

É hora de dar passos mais seguros, principalmente nos objetivos e na vida financeira. Mantenha-se atento a novas oportunidades, inclusive no amor. É importante saber para o que voce está pronto!

Libra

As sementes plantadas agora serão colhidas e isso o ajuda a ir atrás de objetivos com inspiração. Não tenha medo de iniciar e também cortar o que já não enriquece sua vida mais.

Escorpião

Relaxe e descanse a mente, o corpo e o coração antes de iniciar suas novas metas. É preciso refletir e recuperar as energias, pois outubro irá mover muitas coisas do lugar.

Descubra mais:

Sagitário

Questione o que é ideal, mas não se pressione para esclarecer todas as indecisões. Reserve tempo para pensar nas mudanças necessárias. Lembre-se que seu poder de atração irá aumentar.

Capricórnio

Mudanças no trabalho ou oportunidades devem chegar; você é capaz de resolver tudo, mas não deve se descuidar. Tente manter o humor e leveza para lidar com tensões nos relacionamentos.

Aquário

Finalizações e mudanças de perspectivas marcam este mês; encontre novos significados na sua vida e se abra para surpreender também no amor.

Peixes

Hora de cuidar das finanças e dos planejamentos, principalmente tudo aquilo que é a longo prazo. Trabalhe a confiança em seu próprio poder e capacidade.