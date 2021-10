No início das relações amorosas, alguns signos podem deixar que a intensidade tenha seu lugar tomado por uma frieza que parece colocar as conexões a prova ou serve como mecanismo para tomar a decisão de consolidá-las.

Confira quais são os signos que amam, mas podem ser frios no início:

Áries

O ariano será muito dedicado na conquista, mas pode se perder um pouco na própria adrenalina e se esquecer de alguns detalhes sentimentais importantes. As conversas mais profundas e a dedicação mais sincera chegarão com o tempo, pois este signo não é de demonstrar seu amor completamente assim tão fácil.

Touro

O taurino costuma ser sexual e também intenso, mas ele ama de verdade conforme sua confiança é construída, o que o faz demonstrar um pouco frieza ao chegar a alguns assuntos no início da conexão. Ele se dá ao tempo de deixar tudo se estabilizar de forma sólida, para aí começar a investir no romantismo e sentimentalismo que tocam seu coração.

Confira mais sobre os signos:

Sagitário

Por mais que goste de viver relacionamentos repletos de emoção e intensidade, este signo pode “escorregar” bastante do compromisso no início de uma conexão, pois prioriza sua liberdade. Ele não se entrega facilmente no quesito estabilidade e buscará manter sua rotina como deseja, priorizando bastante seus momentos com amigos ou ações que o ajudem a sair da zona de conforto sozinho.

Capricórnio

O capricorniano tem uma forma muito inteligente de amar, o que não o leva a entregar seu coração sem antes construir sua segurança nesta decisão. Esse signo é capaz de enfrentar muita coisa para viver um relacionamento, mas irá esperar o mesmo da outra pessoa. Quando é convencido pela dedicação e gestos, começará a mostrar seu lado mais sentimental.

Peixes

O pisciano pode ser muito sensível e deslumbrado com o amor, mas chega um momento em que ele constrói algumas barreiras e já não entrega seu coração facilmente. Para que seus sentimentos sejam revelados completamente, este precisa confiar e se sentir seguro, deixando que algumas barreiras caiam por terra e buscando uma forma incondicional de agir com o outro.