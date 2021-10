Os signos que amam, mas podem ser muito imaturos

Alguns signos até podem mostrar posturas maduras ou sérias, mas mesmo assim tendem a ter atitudes imaturas no amor.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser bem imaturo e ter oscilações de humor que testam a paciência de qualquer um. Este signo é impulsivo com as palavras e pode acabar aumentando ainda mais a negatividade em discussões, partindo para brigas que poderiam ser evitadas. Isso acontece principalmente quando ele não se responsabiliza pelas próprias ações e decisões, jogando apenas a culpa no outro ou fazendo birras desnecessárias.

Escorpião

O escorpiano pode fazer o possível para ter responsabilidade emocional e demonstrar suas melhores qualidades no relacionamento. No entanto, ele também tende a ter comportamentos muito imaturos quando deixa o ciúme e o controle desequilibrarem sua forma de ver as coisas. Ele pode se tornar desconfiado, criar fantasias e até mesmo impor suas vontades de forma egoísta. Quando isso acontece, precisa de tempo para colocar a cabeça no lugar e deixar de agir de forma impulsiva ou tóxica.

Confira mais sobre os signos:

Sagitário

O sagitariano sempre viverá amores intensos e gosta de se aventurar, mas também pode acabar se perdendo em atitudes imaturas. Quando deixa o egocentrismo ser mais importante do que a conexão, tende a fazer tudo do seu jeito e assume que o parceiro deve sempre estar disposto a acompanhá-lo ou aceitar suas propostas. Infelizmente, por vezes também pode ser escapista e não resolve as questões do relacionamento de forma madura.

Peixes

O amor tende a ser uma festa para o pisciano, que ama estar e compartilhar os sentimentos de estar em uma relação. No entanto, quando algo vai mal, ele pode deixar seu lado mais imaturo florescer. Uma das piores atitudes é quando este signo se isola e se afasta emocionalmente, esperando que os problemas sejam resolvidos pelo outro ou em um passe de mágica. Isso tende a gerar ressentimentos que eles tentam não lidar.