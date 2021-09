O rover Perseverance Mars da Agência Espacial Americana (NASA) coletou com sucesso seu primeiro par de amostras de rocha em Marte. Depois de coletar sua primeira amostra , chamada “Montdenier”, em 6 de setembro, a equipe coletou uma segunda, “Montagnac”, da mesma rocha, em 8 de setembro.

A análise das rochas das quais as amostras foram retiradas e a tentativa anterior de amostragem pode ajudar a equipe de ciência a juntar a linha do tempo do passado da área, que foi marcada por atividade vulcânica e períodos de água persistente.

Como detalhado, por meio de comunicado, a rocha que forneceu as primeiras amostras do núcleo da missão é de composição basáltica e pode ser o produto de fluxos de lava.

A presença de minerais cristalinos em rochas vulcânicas é especialmente útil na datação radiométrica. A origem vulcânica da rocha pode ajudar os cientistas a datar com precisão quando ela se formou.

Cada amostra pode servir como parte de um quebra-cabeça cronológico maior; coloque-os na ordem certa e os cientistas terão uma linha do tempo dos eventos mais importantes na história da cratera.

Como detalhado pela NASA, alguns desses eventos incluem a formação da cratera de Jezero, o surgimento e desaparecimento do lago de Jezero e mudanças no clima do planeta no passado remoto.

Além do mais, sais foram vistos dentro dessas rochas. Esses sais podem ter se formado quando a água subterrânea fluiu e alterou os minerais originais na rocha, ou mais provavelmente quando a água líquida evaporou, deixando os sais.

Sonda da NASA coleta peças do ‘quebra-cabeça’ que deve revelar passado ‘tenebroso’ de Marte

Os minerais de sal nesses dois primeiros núcleos de rocha também podem ter prendido pequenas bolhas de água marciana antiga. Se estiverem presentes, eles podem servir como cápsulas microscópicas do tempo, oferecendo pistas sobre o antigo clima e a habitabilidade de Marte.

Como detalhado pela NASA, os minerais de sal também são conhecidos na Terra por sua capacidade de preservar sinais de vida antiga.

A equipe de ciência já sabia que um lago uma vez encheu a cratera; por quanto tempo tem sido mais incerto.

Os cientistas não podiam descartar a possibilidade de que o lago de Jezero fosse um “flash na panela”: as enchentes poderiam ter enchido rapidamente a cratera de impacto e secado no espaço de 50 anos, por exemplo.

Mas o nível de alteração que os cientistas veem na rocha que forneceu as amostras do núcleo – bem como na rocha que a equipe visou em sua primeira tentativa de aquisição de amostra – sugere que a água subterrânea esteve presente por um longo tempo.

Como detalhado pela NASA, essa água subterrânea pode estar relacionada ao lago que existiu em Jezero ou pode ter percorrido as rochas muito depois de o lago ter secado.

Embora os cientistas ainda não possam dizer se alguma da água que alterou essas rochas esteve presente por dezenas de milhares ou milhões de anos, eles têm mais certeza de que esteve lá por tempo suficiente para tornar a área mais acolhedora para a vida microscópica no passado.

Próxima parada, ‘South Séítah’

Perseverance está atualmente procurando no chão da cratera por amostras que possam ser trazidas de volta à Terra para responder a questões profundas sobre a história de Marte.

Amostras promissoras são lacradas em tubos de titânio que o rover carrega em seu chassi, onde serão armazenadas até que o Perseverance as deixe cair para serem recuperadas por uma missão futura.

Como detalhado pela NASA, Perseverance provavelmente criará vários “depósitos” mais tarde na missão, onde deixará amostras para uma missão futura trazer para a Terra.

Ter um ou mais depósitos aumenta a probabilidade de que amostras especialmente valiosas estejam acessíveis para recuperação na Terra.

O próximo local provável de amostra do Perseverance está a apenas 200 metros de distância, em “South Séítah”, uma série de cumes cobertos por dunas de areia, pedregulhos e fragmentos de rocha que Farley compara a “pratos de jantar quebrados”.

Como detalhado pela NASA, a amostra de perfuração recente do rover representa o que é provavelmente uma das camadas de rocha mais jovens que podem ser encontradas no chão da cratera de Jezero.

No início de outubro, todas as missões a Marte deixarão de comandar suas espaçonaves por várias semanas, uma medida de proteção durante um período chamado conjunção solar de Marte.

Ainda de acordo com as informações, Perseverance provavelmente não perfurará no sul de Séítah até algum tempo depois desse período. Confira:

NASA/JPL-Caltech

Com informações da NASA

