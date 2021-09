A Lua em quadratura com Plutão desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021, pode influenciar alguns signos a iniciar mudanças na sua forma de pensar sobre os sentimentos e vida amorosa.

Confira os signos que podem ter reviravoltas no amor a partir de hoje:

Câncer

Sua mentalidade pode começar a mudar o funcionamento e descobrir que novos desafios que podem ser superados. É possível que um novo caminho para a conquista e sensualidade o ajude a conseguir o que deseja também. Este tende a ser um novo início na vida amorosa que pede cautela para não se sabotar ou voltar a se prender em dinâmicas que não foram positivas no passado.

Confira mais:

Escorpião

Você está em uma fase de planejar mudanças e reconhecer os verdadeiros desejos. O autocuidado o ajudará a descobrir o amor que realmente deseja e como é possível para se aproximar cada vez mais desta meta do coração. Lembre-se de manter o equilíbrio mental e emocional para lidar com isso da melhor maneira, tomando boas decisões e evitando entrar em discussões.

Capricórnio

Você se prepara para entrar em um momento de conhecer pessoas e ser mais social, o que o faz começar agora a abrir os olhos e deixar de se limitar a zona de conforto. É possível que muitos enxerguem a verdade e descubram que algumas conexões precisam ficar no passado. Questionar o amor e as parcerias é algo que você não pode escapar no momento e certamente isso terá consequências. Ouça bem os conselhos e tenha cuidado com gravidez indesejada.