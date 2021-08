Os signos que levam tempo para superar de verdade

Superar os obstáculos da vida não é um processo simples e alguns signos precisam de tempo para poder desenvolver curas.

Confira quais são:

Escorpião

O escorpiano possui um lado vingativo ou orgulhoso que por vezes o faz demonstrar coisas bem diferentes do que realmente sente. Ele carrega muita intensidade e profundidade na hora de lidar com seus problemas e apenas o tempo pode apaziguar as sensações. Este signo alcança a superação de forma dedicada, mas também lenta, pois precisa enfrentar todos os processos de compreensão.

Confira mais:

Capricórnio

O capricorniano tende a querer demonstrar que é forte e que tudo está em ordem, mas internamente pode evitar olhar para questões complexas que ainda estão frescas. Ele leva tempo analisando seu emocional e será sempre reservado com os pensamentos que carrega sobre o assunto. Quando começa a lidar com os problemas de forma mais natural e sem tanto julgamento, pode pedir ajuda e começar a seguir em frente.

Peixes

O pisciano tem um mundo profundo que é muito guiado pelas questões sentimentais, intuitivas e espirituais. Por isso, ele precisa superar algumas mágoas com tempo e muito esforço, pois leva estas questões na alma e se desprender delas não é fácil. Sair da concha e compartilhar as dores pode ser uma grande iniciativa para transformarem os sentimentos.