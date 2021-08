O game PUBG: Battlegrounds pode ser jogado de graça até segunda-feira (16). O anúncio foi feito pela Krafton nesta semana.

Como detalhado, por meio de comunicado, a novidade faz parte da celebração do fim do Verão (no Hemisfério Norte) com a chegada da Semana Grátis.

Até a próxima segunda-feira (16), os jogadores podem testar o game completo gratuitamente na versão de PC, por meio do Steam.

PUBG: Battlegrounds pode ser jogado de graça até segunda-feira (16)

O conteúdo de PUBG: BATTLEGROUNDS está disponível integralmente para novos jogadores, incluindo as atualizações e itens de conteúdo mais recentes.

Ainda de acordo com as informações, jogadores podem testar o jogo completo durante o período, incluindo a recém anunciada colaboração com o grupo de K-pop BLACKPINK. Confira:

Reprodução

Com informações da Krafton

LEIA TAMBÉM: