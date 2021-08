Os signos que precisam ter calma este fim de semana

Mais um fim de semana está chegando e alguns signos do zodíaco precisam ter calma para agir em determinadas áreas das suas vidas.

Confira quais são:

Leão

Este pode ser um momento de muito destaque da sua personalidade e alguns olhares são atraídos diretamente para você, sejam eles bons ou ruins. É preciso ter cuidado com as atitudes tomadas, principalmente se elas podem fornecer riscos para a sua reputação ou qualquer outro tipo de prejuízo. Evite abusar de hábitos nocivos como o álcool ou tudo o que pode causar dependência.

Virgem

Este é um momento de atração intensa de pessoas que podem ser importantes na sua vida. No entanto, é preciso ter calma e paciência para não tomar um foco equivocado diante de situações que mexem com o seu interior. Para entender suas emoções e ter mais tranquilidade diante delas, é melhor manter comportamentos saudáveis que não atrapalhem a sua consciência.

Confira mais:

Sagitário

Momento de maior sensibilidade e aumento considerável da intuição. Muitas mensagens ou sinais tendem a chegar, mas só podem ser acessados se você estiver atento, mas também tranquilo. É hora de crescer, expandido horizontes e percepções. Seja paciente para ir até a raiz e compreender detalhes.

Capricórnio

Os relacionamentos entram em foco durante este fim de semana e sentimentos delicados podem surgir. Não tenha medo de sentir e use a calma para lidar da melhor forma principalmente com as conexões amorosos. É hora de aprender lições e plantar resoluções construtivas, permitindo que a intimidade entre duas pessoas cresça muito mais.