Os signos que encaram grandes confusões na vida amorosa

Nem sempre os romances acabam bem e a vida amorosa pode render histórias confusas que marcam a vida de alguns signos do zodíaco.

Confira os que mais entram neste tipo de situação:

Câncer

O canceriano busca a realização na vida amorosa, mas também pode se preocupar tanto com as conexões que acaba entrando em ciladas por não ver os sinais vermelhos. Ele deseja ser protegido, mas por vezes coloca como prioridade relações que não são recíprocas da mesma forma. Ao se sentir constantemente ferido, este signo acaba entrando em comportamentos tóxicos que tendem a complicar ainda mais a convivência.

Libra

O libriano não consegue ficar muito tempo sozinho, mas nem sempre está pronto para encarar um relacionamento mais profundo. Ele termina então gastando muita energia e também desgastando as outras pessoas, o que facilmente termina em dramas e discussões sobre o futuro que ele não costuma gostar nem um pouco. É bem possível que ele não se mostre abalado, mas acaba em conflitos que desestabilizam sua vida de alguma forma.

Confira mais:

Aquário

O aquariano pode ter um grande conflito dentro de si mesmo com as emoções e se culpa por isso. Por vezes toma atitudes menos definitivas e não cumpre promessas, porque as coisas mudam rapidamente em seu coração. Isso não é compreendido facilmente em algumas relações amorosas recentes e traz o rompimento de conexões que poderiam dar certo com paciência. No fundo, eles carregam culpas e se questionam bastante sobre os rumos das coisas.

Peixes

O pisciano é realmente muito sensível e profundo, mas ele também entra em dúvidas e conflitos sobre o que sente frequentemente. Por vezes, ele tentará fugir da realidade e se afasta quando as coisas ficam mais difíceis ao invés de refletir com sabedoria. Infelizmente, este signo tende a entrar em dinâmicas dolorosas e que o deixam perdido na vida amorosa durante um tempo.