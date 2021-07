Free Fire: com premiação de R$ 935 mil, decisão da LBFF 5 acontece neste sábado

A fase classificatória da Liga Brasileira de Free Fire 5 (LBFF 5) chegou ao fim e já estão definidas as 12 equipes que irão disputar a final da Série A em busca de uma parte da premiação total de R$ 935 mil e do cobiçado título de campeão.

Como revelado, por meio de comunicado, a decisão será transmitida neste sábado (24), a partir das 13h, no YouTube e na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena.

As equipes classificadas são: Vivo Keyd, Corinthians, Fluxo, SS E-sports, B4, Team Coda Solid, Meta Gaming, LOUD, Nitroxx, FURIA, Los Grandes e Netshoes Miners.

Premiação – Free Fire

Como detalhado, o valor total da premiação, de R$ 935 mil, será dividido entre todos os times.

O campeão levará R$ 300 mil, enquanto os 2º e 3º colocados ganham R$ 100 mil e R$ 55 mil, respectivamente. As equipes que ficarem entre 4º e 12º lugar ganham R$ 53.333 cada.

Recompensas da final

O público que acompanhar as partidas finais da LBFF 5 poderá ganhar recompensas no Free Fire, variando conforme a meta de visualização da transmissão.

Além disso, entre os dias 19 e 28 de julho será possível resgatar prêmios diários ao fazer login no jogo, como tickets e fragmentos universais.

Grupo de Acesso

No próximo dia 31 de julho, às 13h, INTZ, Santos E-sports, Team Liquid e Pain Gaming disputarão as quatro vagas restantes da Série A contra as oito equipes da Série B que terminarem entre a 3ª e a 10ª colocações.

Dessas 12 equipes, as quatro que tiverem melhor desempenho no Grupo de Acesso jogarão a Série A na etapa seguinte, enquanto as oito com pior desempenho jogarão a Série B.

Com informações da Garena

