Enquanto alguns amores são mais dominadores, outros desejam a liberdade para poder ter uma felicidade completa. E é claro que alguns signos tendem a acessar este sentimento de forma mais independente em suas vidas amorosas.

Confira os signos do zodíaco mais livres no amor:

Gêmeos

O geminiano é um dos signos mais livres do zodíaco quando ama e até pode ser taxado de conquistador por essa característica. Ele não se prende facilmente, mas ao mesmo tempo se aprofunda em suas conexões, compartilhando o que pensa e trocando muita sabedoria. Quanto mais uma relação mexe com seu intelecto, imaginação e cultiva novas experiências, mais ele irá deixar tudo fluir para algo significativo.

Libra

O libriano pode ser muito romântico e sedutor, mas também conserva a leveza para levar os relacionamentos sem cobranças. Costuma ser muito sociável e atrai facilmente quem se deixa seduzir por sua personalidade delicada e divertida. Este não permanece preso as mesmas ideias e tende a mudar de rumo com facilidade, mas quando assume algo mais sério se dedica bastante ao amor.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

O aquariano está constantemente mudando de ideia e gosta de que sua vida amorosa se movimente bastante, algo que exige liberdade. Ele pode não cair em padrões tradicionais de relacionamento facilmente e também é desapegado, valorizando muito as conexões que não limitam e respeitam a individualidade de ambas as partes. Quando ama de verdade fará o outro saber disso, mas também pode propor que as coisas fluam do seu jeito.

Sagitário

O sagitariano está sempre buscando novas aventuras e entra de cabeça em novas experiências amorosas, mas sem deixar sua liberdade de lado. Ele tende a ser intenso e isso pode se aprofundar com o tempo ou simplesmente o encanto termina. Tudo o que vive é visto como aprendizagens e quanto mais as pessoas entregam lições importantes, mais ele irá ficar interessado e se sentir pronto para ter algo mais sério.