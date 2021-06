Estas são as semelhanças e diferenças mais marcantes entre “The Good Doctor” e sua versão coreana

Muitos fãs de dramas médicos têm The Good Doctor bem avaliado, basicamente por propor um desenvolvimento com uma abordagem um pouco diferente de como as séries desse gênero foram ajustadas. No entanto, muitas pessoas não sabem que as versões americana e coreana têm várias diferenças, bem como semelhanças.

Na verdade, muitas pessoas não sabem que esta série é, na verdade, baseada em um drama coreano cujos direitos foram comprados pelo popular ator Daniel Dae Kim.

Como detalhado pelo site Publimetro, depois de pressionar pela adaptação americana, Kim acabou fazendo parceria com a Sony Pictures Television para adaptá-la, trazendo com ele o Dr. Shaun Murphy. Mas embora salve aspectos da versão original, também tem algumas alterações.

As semelhanças de The Good Doctor com a série original

O diretor David Shore, que adaptou a versão americana, compartilhou com o portal TV Guide que “o piloto deve muito [ao original] e certamente esses personagens estavam lá em grande parte”.

Por causa disso, Shore fez o possível para garantir que o piloto emulasse seu homólogo coreano, quase tomada a tomada, incluindo o discurso palavra por palavra proferido pelo Dr. Shaun Murphy.

Até os nomes dos personagens da adaptação americana foram projetados para se parecerem o máximo possível com os originais, por exemplo, o protagonista na versão coreana se chama Shi-on, por isso chamaram o personagem americano de Shaun.

A história de fundo

Uma grande parte da vida de Shi-on é sua origem familiar, especificamente o abuso que ele sofreu nas mãos de seu pai devido à sua condição e à proximidade que ele tem com seu irmão. Na verdade, é ele quem presenteia Shi-on com um bisturi de brinquedo, e sua morte o inspira a se tornar um médico.

Essa história de fundo, embora não seja exatamente a mesma porque na adaptação americana o irmão de Shaun é mais jovem do que ele, permanece na versão americana e seu impacto no jovem médico é sentido.

O mentor e obstáculos

O ambiente e os colegas que cercam o Dr. Shaun Murphy permanecem semelhantes à versão original de The Good Doctor. O conselho de administração continua cético quanto à habilidade de Murphy como médico, especialmente devido ao seu autismo.

No entanto, seu mentor, Dr. Glassman, fica do lado dele e luta por sua carreira, até mesmo colocando seu trabalho em risco para manter Murphy no time.

Diferenças

O hospital

O pano de fundo do hospital por trás do Dr. Shaun Murphy é ligeiramente diferente do capítulo original de The Good Doctor: Shi-on trabalha em um hospital pediátrico, enquanto Shaun Murphy trabalha em um hospital geral, permitindo-lhe atender a um número mais amplo de pacientes e casos.

O ritmo

A adaptação americana inclui pequenos ajustes aqui e ali que acabam por criar uma história mais rápida. São elementos como um procedimento cirúrgico mais frenético, cortes e edições mais dinâmicos e tomadas mais rápidas em um período mais curto em comparação com episódios coreanos de uma hora.

Isso dá à versão americana um maior senso de urgência e velocidade, enquanto a versão asiática original mantém um ritmo mais estável e relaxado, que se presta mais ao tom usual dos dramas coreanos.

Tudo depois do piloto

Enquanto o enredo do piloto permanece o mesmo, a história americana de The Good Doctor diverge quase totalmente da versão coreana logo após o primeiro episódio.

As principais mudanças nos pontos da trama incluem a abertura da série ao sexo, política, tensão em relação ao autismo e até mesmo a relação entre Shaun e sua colega. Confira:

Com informações do site Publimetro

