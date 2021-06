3 penteados maravilhosos e práticos para fazer já se você tem o cabelo cacheado

Outra semana começando e para aproveitá-la ainda mais, o que acha de conferir algumas dicas práticas de penteados? Se você quer dar um up no seu cabelo, mas não sabe por onde começar, um tutorial disponível no YouTube pode te ajudar bastante.

Para quem ficou curioso, as sugestões são compartilhadas no canal da youtuber Renata Pinheiro, que ensina como inovar com seus fios utilizando 3 penteados super práticos se você tem o cabelo cacheado.

E importante: as dicas do tutorial podem dar uma mão ainda maior se você estiver no seu “bad hair day”.

Você pode se interessar por:

Já garantiu os seus acessórios?

Isso mesmo! Principalmente se quiser reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo, é necessário que conte com alguns itens que vão te ajudar tanto no processo, quanto na finalização das sugestões. Portanto, se tiver, separe:

Borrifador;

Creme;

Pente;

Gelatina;

Presilha;

Elástico de cabelo;

Escovinha para o baby.

E então, preparada para mais algumas dicas de penteados? Confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Veja também estas dicas de penteados: