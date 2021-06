O desejo é aquilo que motiva pensamentos, ações e pode dizer muito sobre o que é importante para alguém. No entanto, nunca é fácil encontrar um equilíbrio quando o que se quer torna-se uma prioridade implacável.

Confira os signos que lidam a vida toda de forma intensa com o desejo:

Áries

Desejar por vezes não é sobre refletir e traçar planos de alcance. O ariano é um dos signos que lida com a realização imediata dos seus desejos por meio da impulsividade e ação; medos e consequências não o impedem. Isso faz com que ele seja conhecido como alguém repleto de iniciativa, mas também individualista. Sendo assim, é importante que as pessoas regidas por Áries tenham consciência de alguns limites exteriores a sua própria experimentação e luta pessoal.

Touro

As pessoas regidas por Touro sempre terão uma voz que dirá no seu inconsciente: “isso é meu” ou “eu desejo isso”. Dessa maneira, este signo lidará de forma muito intensa e constante com os desejos, transformando muitos deles em verdadeiras necessidades. Ao mesmo tempo que isso pode contribuir para a perseverança e construção de um caminho rumo ao sucesso, é possível que eles caiam em frustrações realmente grandes, afinal, nem sempre é possível ter o que se quer, mesmo com todo o esforço entregue.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

A descoberta de si mesmo e o desejo são dois motores importantes na vida das pessoas regidas por Leão. Este signo encara o “eu” de uma forma muito especial, motivando-se a a extensa busca de construção de uma vida com entusiasmo, energia e realizações que o definam como alguém agraciado. Por mais que isso contribua em sua força criativa e destaque, também pode causar um desequilíbrio na sede de poder, ajudando a desenvolver egoísmo e soberba.

Sagitário

O sagitariano é a força bruta dos ideais e desejos. Ele é mestre em buscar compreensão de todas as coisas com a mente aberta, mas sua busca também pode ser focada ao beneficio próprio quando ele se deslumbra com os resultados que chegam ao seu caminho. Grandes pensadores e filósofos são deste signo, mas ditadores também. É necessário que ele não deixe seu forte desejo de autoridade tomar conta e aprenda a encontrar um lugar benéfico e gentil na comunidade.