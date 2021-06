Próxima edição da Liga Brasileira de Free Fire Série B começa nesta quinta (10)

Começa nesta quinta-feira (10) a Série B da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), competição oficial do game no país e que garante vagas à Série A, categoria que reúne os melhores times do Brasil.

Como revelado pela Garena, por meio de comunicado, contando com 36 equipes, a LBFF Série B terá transmissão sempre às quintas-feiras, a partir das 17h, pelo YouTube e BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena.

Entre os times confirmados estão NewX Gaming, BOUNCE, Ceará eSports e Havan Liberty.

Além deles, a disputa também terá presença de equipes rebaixadas da Série A e que atualmente jogam a divisão de acesso, como Black Dragons, Red Canids Kalunga e Flamengo.

Na primeira fase da competição, três grupos de 12 equipes terão três dias para somar pontos e garantir sua permanência na disputa.

As seis melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase, enquanto a 7ª e a 8ª permanecem na próxima Etapa da Série B. As equipes que terminarem entre 9º e 12º de cada grupo são automaticamente rebaixadas.

Na segunda fase, três grupos de seis times jogam partidas por três dias e as 12 equipes com melhor pontuação se classificam para a Grande Final da Série B da LBFF. As 6 equipes restantes tem sua vaga garantida na próxima Etapa da Série B.

Na Grande Final, em 25 de julho, as equipes disputam nove quedas em Bermuda, Kalahari e Purgatório. Cada equipe já iniciará as Finais com uma pontuação predeterminada, conforme a colocação final que teve na segunda fase.

O 1º e o 2º colocados sobem direto para a Série A da LBFF 6, enquanto as equipes que ficarem entre a 3ª e 10ª posições disputam o Grupo de Acesso com outras 4 equipes da Série A que terminarem em 13º, 14º, 15º e 16º lugares.

Ainda de acordo com as informações, as equipes que terminarem a Série B em 11º e 12º garantem a permanência na próxima Etapa da Série B.

