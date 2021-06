Jogos gratuitos para membros PlayStation Plus de junho: Operation: Tango, Virtua Fighter 5 e Star Wars Squadrons

Foram revelados recentemente pela Sony os jogos gratuitos do mês de junho para membros PS Plus (PlayStation Plus).

Conforme detalhado, pelo blog oficial, são os títulos: Operation: Tango, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown e Star Wars Squadrons.

“A espionagem futurista cooperativa, o caos remasterizado das artes marciais e dos combates acirrados em uma galáxia muito, muito distante te esperam neste mês de junho, graças à programação de jogos PS Plus”, detalhou no texto.

Jogos gratuitos do mês de junho para membros PlayStation Plus

Ainda de acordo com as informações, os games Operation: Tango e Star Wars Squadrons estão disponíveis para membros até segunda-feira, 5 de julho.

Já o jogo Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, estará disponível para membros PS Plus até o dia 2 de agosto. Confira trailer:

Texto com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: