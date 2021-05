Até 21 de junho de 2021 o Sol estará em Gêmeos, um dos signos mais curiosos, expansivos e comunicadores do zodíaco. No entanto, esta energia pode ser vivida de forma mais intensa por alguns signos que precisam ter uma maior atenção durante esta fase.

Confira os signos mais afetados pela entrada do Sol em Gêmeos:

Virgem

Este é um momento intenso e importante na vida do virginiano. Muitos assuntos podem vir à luz e você passa a se destacar, atraindo olhares bons ou com intenções nada nobres. É possível que isso não seja tão confortável e alguns julgamentos alheios o incomodem.

É melhor estar atento aos detalhes e aos passos dados em projetos de longo prazo, otimizando alguns métodos e dando o melhor de si para alcançar os resultados que deseja. Esta fase tende a ser muito positiva para quem souber usar esta energia a seu favor, principalmente no trabalho e agir com cautela.

Sagitário

Este é um momento de foco extra nos relacionamentos e amor, o que pode ajudar a abrir novos caminhos para a resolução de problemas, mas exigirá uma postura mais adaptável. É hora de não permanecer firme em ideias que não ajudaram no passado e tentar investir na comunicação com as pessoas próximas.

Aproveite este momento não temendo possíveis transformações e apostando em diálogos honestos que são as bases de relacionamentos sinceros e duradouros. Tenha cuidado com impulsos que podem sabotar suas atitudes.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Peixes

Este pode ser um momento menos estável e de muitos pensamentos sobre a sua vida. É possível que você passe a mergulhar ainda mais profundo em realidades que não são fáceis de aceitar ou que ficaram escondidas durante um tempo.

Já não se trata só de sentimentos e a reflexão sobre o passado pode contribuir com diversas lições que começarão a formar novos hábitos e maneiras de realizar as coisas. É um bom momento para ser criativo e também buscar as alegrias que fazem sua jornada mais leve.