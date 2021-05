Superar uma decepção amorosa está longe de ser uma tarefa fácil e alguns signos do zodíaco podem acabar se fechando para os sentimentos quando isso acontece.

Confira os signos que podem se fechar depois de um coração partido:

Gêmeos

Depois de um coração partido, o geminiano pode se distanciar bastante da sua personalidade e vida antiga, tentando achar novos rumos, mas também se afastando de valores ou pessoas importantes.

Ele deixará seu coração fechado por um tempo para lidar com os danos emocionais e sentimentais que o afetam. Se faz isso com calma, tende a colher melhores resultados; ele sai perdendo quando na verdade não consegue reconstruir sua empatia e se torna autodestrutivo.

Câncer

O canceriano pode ter muita ternura em seu coração, mas também pode se fechar bastante depois de uma decepção. Seus problemas sentimentais e emocionais facilmente dominam suas atitudes, o que pode torná-los desesperados para se recuperar de um baque.

A confiança que ele tinha nas pessoas se torna frágil, o que traz problemas para novas e antigas conexões. Este signo precisará de tempo para lidar com essas questões e recuperar novamente a coragem para se envolver.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano é inteligente e tenta tratar os assuntos do coração desta forma também. Por isso, ele é pego de surpresa com as decepções e pode se sentir menos confiante com sua percepção, sentimentos e até mesmo com o seu valor.

Ele não deixará que os outros percebam isso, mas colocará barreiras para não passar pela mesma situação novamente e proteger seu coração. Mesmo quando seu tempo de reflexão passar e a vida amorosa voltar a ficar em foco, ele ainda terá uma postura cuidadosa.

Capricórnio

O capricorniano demora, mas entrega o coração de forma muito intensa. Quando é decepcionado, ele logo ficará arrependido e sentirá que perdeu o controle da sua vida, focando em visões muito negativas sobre as outras pessoas.

Ele não deixará os sentimentos tomarem conta com facilidade novamente e agirá não só de forma mais prática e lógica, como também sem tanta atenção com os sentimentos das outras pessoas. Geralmente, evita demonstrar que se sente assim.