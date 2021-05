Nave espacial da NASA se dirige para a Terra com amostra de asteroide potencialmente perigoso

Depois de quase cinco anos no espaço, a nave espacial OSIRIS-REx da NASA está de volta à Terra com uma abundância de rochas e poeira do asteroide Bennu, considerado potencialmente perigoso.

Como revelado pela instituição, por meio de comunicado, nesta segunda-feira (10) de maio a espaçonave disparou seus motores principais a todo vapor por sete minutos – sua manobra mais significativa desde que chegou a Bennu em 2018.

Esta queima empurrou a espaçonave para longe do asteroide a 1.000 quilômetros por hora, colocando-o em um cruzeiro de 2,5 anos em direção à Terra.

Depois de liberar a cápsula de amostra, OSIRIS-REx terá concluído sua missão principal. Acionará seus motores para voar pela Terra com segurança, colocando-o em uma trajetória para circundar o Sol dentro da órbita de Vênus.

Como revelado pela NASA, depois de orbitar o Sol duas vezes, a espaçonave OSIRIS-REx deve chegar à Terra em 24 de setembro de 2023.

Ao retornar, a cápsula contendo pedaços de Bennu se separará do resto da espaçonave e entrará na atmosfera da Terra

A cápsula vai saltar de pára-quedas no campo de teste e treinamento de Utah, no deserto oeste de Utah, onde os cientistas estarão esperando para recuperá-la.

Para realizar o plano plurianual da missão, uma dúzia de engenheiros de navegação fez cálculos e escreveu códigos de computador para instruir a espaçonave quando e como se afastar de Bennu.

Depois de partir de Bennu, levar a amostra para a Terra com segurança é o próximo objetivo crítico da equipe. Isso inclui o planejamento de manobras futuras para manter a espaçonave em curso durante sua jornada.

As câmeras de navegação que ajudaram a orientar a espaçonave em relação a Bennu foram desligadas em 9 de abril, após capturar suas últimas imagens do asteroide.

Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer

Como revelado pela NASA, com Bennu no espelho retrovisor, os engenheiros estão usando a Deep Space Network de instalações de comunicação de espaçonaves globais para orientar o OSIRIS-REx.

Ao medir a frequência das ondas retornadas do transponder da espaçonave, os engenheiros podem dizer com que velocidade o OSIRIS-REx está se movendo.

Os engenheiros medem quanto tempo leva para os sinais de rádio chegarem da espaçonave de volta à Terra para determinar sua localização.

Foto: NASA/Divulgação via Reuters

Excedendo as expectativas da missão – asteroide potencialmente perigoso

A data de partida em 10 de maio foi precisamente cronometrada com base no alinhamento de Bennu com a Terra. O objetivo da manobra de retorno é fazer com que a espaçonave fique a cerca de 6.000 milhas da Terra em setembro de 2023.

Como revelado pela NASA, embora o OSIRIS-REx ainda tenha bastante combustível restante, a equipe está tentando preservar o máximo possível para um potencial missão estendida a outro asteroide após retornar a cápsula de amostra à Terra. A equipe investigará a viabilidade de tal missão neste verão.

O curso da espaçonave será determinado principalmente pela gravidade do Sol, mas os engenheiros ainda devem precisar ocasionalmente fazer pequenos ajustes de curso por meio da queima do motor.

A equipe realizará ajustes de curso algumas semanas antes da reentrada na Terra para definir com precisão a localização e o ângulo para a liberação da cápsula de amostra na atmosfera da Terra.

Se o OSIRIS-REx não conseguir liberar a cápsula, a equipe tem um plano reserva para desviá-la da Terra e tentar novamente em 2025.

Uma série de surpresas manteve a equipe alerta no asteroide

Antes da coleta de amostras, uma série de surpresas manteve a equipe alerta. Por exemplo, uma semana após a espaçonave entrar em sua primeira órbita ao redor de Bennu , em 31 de dezembro de 2018, a equipe percebeu que o asteroide estava liberando pequenos pedaços de rocha para o espaço.

Após a chegada ao asteróide, os membros da equipe também ficaram surpresos ao descobrir que Bennu está cheio de pedras.

Como revelado pela NASA, para superar a robustez extrema e inesperada da superfície de Bennu, os engenheiros tiveram que desenvolver rapidamente uma técnica de navegação mais precisa para atingir locais menores do que o esperado para a coleta de amostras.

A missão OSIRIS-REx foi fundamental para confirmar e refutar várias descobertas científicas. Entre as confirmadas estava uma técnica que usava observações da Terra para prever que os minerais no asteroide seriam ricos em carbono e mostrariam sinais de água ancestral.

Uma descoberta que não deu certo foi que Bennu teria uma superfície lisa, que os cientistas previram medindo quanto calor irradiava de sua superfície.

Ainda de acordo com as informações, os cientistas usarão as informações coletadas de Bennu para refinar modelos teóricos e melhorar as previsões futuras.

Reprodução – NASA

Texto com informações da NASA

