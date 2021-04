Neste 19 de abril de 2021 o Sol entrará em Touro, um signo de natureza hedonista que prioriza o prazer e pode se dedicar bastante a sua vida amorosa e sexual. Esta fase de busca por novas experiências pode ajudar alguns signos do zodíaco a se abrirem para o amor até o fim da sua duração em 19 de maio.

Confira os signos que podem ter uma guinada na vida amorosa com a entrada do Sol em Touro:

Câncer

Muitas energias românticas e amistosas podem abrir caminhos na sua vida amorosa e social durante esta fase. Sua vontade de ver e se conectar com as pessoas tende a não só aumentar os laços já existentes como também atrair novas pessoas que deixarão sua jornada mais emocionante.

É hora de deixar a zona de conforto e começar a tomar algumas atitudes para se destacar no mundo. Como nem tudo são flores, esta fase também pode trazer alguns contatos do passado ou assuntos que não foram finalizados como o planejado; chegou a hora de tomar decisões.

Libra

A vida pode ficar bem focada nos relacionamentos e algumas portas se abrem principalmente para quem está iniciando algo ou aproveitando a vida de solteiro. As relações tendem a evoluir de forma mais rápida e se tornam mais íntimas durante esta fase, permitindo que sentimentos se desenvolvam de forma mais intensa.

A importância que você dá ao compromisso e estabilidade será ainda maior, o que pode gerar transformações importantes principalmente para quem estava mais interessado em manter conexões casuais. Conheça-se melhor e conecte-se com o seu coração. Lembre-se de ter uma atenção especial com as despesas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Peixes

Esta pode ser uma fase importante para descobrir ou reconhecer muita coisa de si: sentimentos, desejos e também objetivos escondidos dentro do coração. A vida amorosa tende a se tornar mais intensa e você precisará se abrir para percepções e emoções mais profundas.

Novas oportunidades podem a surgir e tudo relacionado ao amor se torna mais significativo e importante; é hora de se expressar e ouvir os outros também. Lembre-se de ser responsável emocionalmente e não fazer para o outro o que não deseja para si.