Quando equilibrado, o orgulho pode ser um grande aliado para a autoestima e personalidade das pessoas. No entanto, se a valorização de si mesmo se desenfreia e impede de olhar para o outro de igual para igual, acaba se tornando um problema que atrapalha principalmente os relacionamentos.

Confira os signos que tendem a ter problemas no amor por causa do orgulho:

Áries

Orgulho é algo que nunca irá faltar para o ariano e pode ser uma forma muito importante de acreditar no próprio potencial. Infelizmente, isso pode se tornar um problema nos relacionamentos quando ele se torna excessivamente crítico e acaba oprimindo o outro.

Ao acreditar que as coisas podem ser feitas apenas do seu jeito, este signo leva qualquer ponto de discórdia para o lado pessoal e pode ter explosões com aqueles que ama, esquecendo que o sentimento acaba se desgastando com essas atitudes.

Reprodução / Giphy

Leão

O leonino se valoriza muito por conta do seu orgulho, mas também pode deixar ele tomar conta em excesso e atrapalhar relacionamentos. Isso acontece principalmente quando ele não se importa com o que o outro pensa e leva em conta apenas seus desejos e convicções.

Se sentir que está sendo colocado em dúvida, pode ficar cego e tentar provar sua razão sem se importar com as palavras e sentimentos dos outros. Este signo fica então em modo ataque e acaba desafiando sem tentar encontrar soluções conjuntas ou mediar conflitos.

Escorpião

O orgulho do escorpiano o ajuda a definir o que o prejudica em sua vida, mas também é frágil e pode contribuir para que ele tome atitudes drásticas e pouco pensadas. Se sentir o ego ferido de alguma forma, ele pode se tornar vingativo e criar mágoas que complicam os relacionamentos.

Quase sempre ele sai perdendo e não admite isso, insistindo em comportamentos que trazem conflitos e não são resolvidos com sinceridade. Este signo é atrapalhado principalmente ao evitar colocar as cartas na mesa para buscar resoluções e perdoar de verdade.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Por mais que muitos deste signo não demonstrem seu orgulho abertamente, ele sempre está presente e o motiva a tomar atitudes em sua vida. O ego se torna complicado quando começa a ser disfarçado de otimismo, levando-o a insistir em dinâmicas que favorecem apenas ele mesmo.

Esses comportamentos tendem a se tornarem aos poucos manipulações e decisões individuais que atrapalham a vida a dois. Este signo também pode ficar ferido e teimar em encontrar as respostas sozinho, sem considerar o sentimento alheio.

Capricórnio

O capricorniano constrói seu orgulho aos poucos e o valoriza bastante. Nos relacionamentos, o desequilíbrio do ego faz as pessoas deste signo serem mandonas e se fecharem para os pontos de vista do parceiro, tornando as coisas rígidas e diminuindo a troca do casal.

Ao tentar sempre ser responsável e duro com suas opiniões, desentendimentos aumentam e a distancia emocional se tornará uma barreira que impede os dois lados de expandir a percepção e se auxiliarem da melhor forma.