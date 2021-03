Antes de criar sua própria marca, a cantora revelou usar alguns produtos comprados em farmácia nos cuidados com a pele. Confira!

Sempre que ela aparece em público, rouba a cena e é uma das celebridades com a pele do rosto mais reconhecidamente bem cuidada (além do corpo escultural, claro!). J.Lo tem 51 anos, é cantora, atriz, empresária e mãe. Não é apenas o aspecto saudável de sua pele que chama a atenção, mas também a luminosidade e a textura.

Recentemente, em janeiro deste ano, ela anunciou sua própria linha de cosméticos. Os produtos da linha JLo Beauty incluem sérum, creme hidratante, máscara facial, hidratante com proteção solar, gel de limpeza, creme para contorno dos olhos e iluminador facial com função hidratante.

Em uma postagem do Instagram de janeiro, a cantora escreveu: “Começando minha rotina de cuidados pessoais no domingo com #JLOBEAUTY. Meu segredo para uma pele brilhante, hidratada e firme está bem aqui. Este é o JLO GLOW Multitasking Serum.”

Embora o merchandising esteja totalmente focado em sua linha de cosméticos, a cantora já declarou, em ocasiões anteriores, os produtos que usava em sua rotina diária. Jennifer Lopez, que também já disse nunca ter injetado botox, mostrou produtos que usa na rotina e que podem ser comprados na farmácia. Listamos alguns deles. Confira!

Base Infallible Pro-Glow, da L’Oréal Paris

Há alguns anos, Jennifer Lopez apareceu na premiação da Billboard com um look ousado e uma pele perfeita. Na época, o The Zoe Report, revelou que ela usou a base Infallible Pro-Glow, da L’Oréal, na maquiagem.

Essa é uma base de acabamento profissional que promete duração de até 24 horas. Sua textura leve e cremosa é de com cobertura média e esconde imperfeições. A base hidratante com FPS é ideal para peles normais a secas.

Bruma Ultra Sheer, da Neutrogena

Sabe aquela pele dourada que J.Lo exibe através de decotes e fendas nas roupas? O segredo da cantora é a bruma da Neutrogena. O maquiador de J.Lo, durante um vídeo no qual maquiava Tati Westbrook, confessou que usou o produto na cantora diversas vezes.

O produto tem um efeito iluminador na pele e tem fator de proteção solar. Além disso, não sai na água e deixa essa cor iluminada no colo, braços e pernas.