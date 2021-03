Skincare: Te ensinamos uma rotina minimalista para a pele oleosa

A pele oleosa, o tipo de pele predominante entre os brasileiros, se caracteriza por ter os poros dilatados, aspecto brilhante e por ser mais grossa. "Para uma pele saudável, as etapas básicas de tratamento como a limpeza, hidratação e fotoproteção devem ser seguidas de acordo com o tipo de pele", afirma Lais Leonor, dermatologista da clínica Dr André Braz, em entrevista ao site Minha Vida.

Mas, quem nunca chegou ao fim do dia com preguiça de aplicar os produtinhos de skincare? Preparamos uma rotina com apenas quatro passos para uma pele do rosto linda e saudável. Lembre-se sempre de consultar seu médico dermatologista para estabelecer a melhor rotina de pele.

Passo 1 – Limpe

Escolha produtos que contenham ativos que previnem a produção de sebo e a formação de acne. Substâncias como ácido salicílico e ácido glicólico têm ação anti-acne e antibacteriana.

Passo 2 – Tonifique

Com a ajuda de um algodão, espalhe o produto pelo rosto. A função do tônico é equilibrar o pH da pele, fazendo com que ela esteja pronta para receber os demais produtos. Mas a pele oleosa também pode ser sensível. Nesse caso, opte por um tônico facial calmante e sem álcool na composição.

Passo 3 – Hidrate

Muitas pessoas têm a falsa ideia de que a pele oleosa não precisa de hidratação. O fato é que óleo é óleo e água é água. Duas substâncias diferentes e necessárias na quantidade certa para a pele. Opte por hidratantes com textura em gel, que ofereçam ação de controle da oleosidade enquanto hidrata. Hidratantes com Vitamina C são aliados da pele oleosa.

Passo 4 – Proteja

Filtro solar sempre! Escolha produtos com textura seca e com ingredientes que ajudam a controlar a oleosidade.