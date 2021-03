Skincare: O truque de Naomi Campbell para uma pele perfeita

No auge dos seus 50 anos, a supermodelo e atriz britânica revelou seus segredos para uma pele perfeita. Em entrevista à Vogue britânica, ela disse: “Eu cuido da minha pele desde criança porque minha mãe sempre me disse que eu precisava hidratar”.

O primeiro passo de Naomi é uma bruma facial hidratante rica em sulfato de zinco matificante. Ela indica a Serozinc Face Toner, da La Roche-Posay.

Em seguida, para maximizar a absorção dos produtos que aplica depois, ela passa um roller de microagulhamento em seu queixo, na linha da mandíbula e nas maçãs do rosto. “Eu gosto que a pele esteja brilhante e úmida”, diz Campbell.

Depois, ela aplica uma mistura com óleo de vitamina E e ácido hialurônico hidratante. O segredo é que a aplicação seja feita com tapinhas no rosto e pescoço em um movimento de elevação.

O próximo passo é a aplicação de uma base, corretivo, delineador e batom. Mas a modelo ressalta que hoje usa uma make mais natural: “Quando eu era mais jovem, usava muita maquiagem porque achava que precisava de todos os produtos. Estava tudo na minha cabeça. Eu estava pensando que tinha que cobrir cada centímetro de pele. Hoje, as coisas mudaram”, finaliza.