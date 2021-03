Imagens sensíveis: vídeo impressionante registra momento em que 4 pessoas são atingidas por um raio na Índia

Um vídeo impressionante registrou o momento exato em que 4 pessoas são atingidas por um raio na Índia. (ALERTA) As imagens são sensíveis.

O vídeo foi captado por uma câmera de segurança que registrou o momento da tragédia. A gravação acabou repercutindo rapidamente nas redes sociais e impressionado os usuários.

Como revelado pelo site ‘The Indian Express’, quatro trabalhadores de uma horticultura correm para se proteger da chuva.

Poucos segundos depois de ser localizado sob uma das árvores da área, um raio descarrega toda a sua energia atingindo as pessoas.

Como mostra o registro, três deles caem inconscientes no chão imediatamente, enquanto o quarto cai segundos depois. Confira o registro (imagens sensíveis):

Y por esto precisamente no se debe poner bajo un árbol en una tormenta. [VIDEO SENSIBLE] pic.twitter.com/t1Pc45VUb0 — 🔥Elos🔥 (@Elos_357) March 13, 2021

De acordo com as autoridades locais, o incidente ocorreu por volta das 16h30 (hora local), na cidade indiana de Gurgaon.

Em declarações ao The Indian Express, Krishan Kumar, responsável pelo posto policial, disse: “Os quatro homens se abrigaram sob uma árvore quando começou a chover forte. Um raio atingiu a árvore e todos os quatro ficaram feridos”.

Reprodução/YouTube

Eles foram levados às pressas para um hospital da região, mas um deles faleceu durante o tratamento. Ainda de acordo com as informações, ele estava na Unidade de Terapia Intensiva. Os outros três homens estão estáveis

“Os depoimentos das vítimas sobreviventes foram recolhidos e o corpo foi mantido no necrotério. Assim que a família do falecido chegar, faremos novas investigações no caso”, disse.

Homem morre atingido por raio enquanto andava de bicicleta

No ano passado, um homem de 38 anos também morreu depois de ter sido, supostamente, atingido por um raio nas Filipinas. O caso aconteceu em Mactan, ilha localizada na região de Cebu, de acordo com o site local ‘CDN Digital’.

Pessoas que testemunharam a tragédia afirmaram que a vítima foi atingida pela descarga elétrica enquanto andava de bicicleta. De acordo com as informações, Michael Hernaez chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo.

Cuidados com raios

Conforme publicado pela Agência Brasil, entre os cuidados que as pessoas devem ter durante as tempestades estão: evitar sair às ruas, refugiar-se em prédios com para-raios ou em abrigos subterrâneos como metrôs ou túneis, evitar usar telefones com fio ou ligados à tomada, ficar longe de tomadas, janelas metálicas e aparelhos ligados à rede elétrica, evitar topos de morros ou prédios e áreas descampadas como campos de futebol e evitar ficar próximo a árvores isoladas.

“Se a pessoa estiver em um local sem abrigo próximo e sentir os pelos arrepiados ou coceiras na pele, pode ser indicativo de que um raio está prestes a cair”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, neste caso, deve se ajoelhar e se curvar para frente, colocando as mãos nos joelhos e a cabeça entre as pernas. Jamais deve deitar no chão.

Texto com informações da Agência Brasil e do site The Indian Express

