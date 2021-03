Um gato ‘descontrolado’ solto em um avião forçou o piloto a fazer um 'pouso de emergência'

Um pequeno gato, bravo e descontrolado, solto em um avião forçou o piloto a fazer um pouso não programado na semana passada, de acordo com informações da Rádio Mitre.

Como revelado, o felino, descrito como completamente perturbado, teria causado um verdadeiro rebuliço na rota do Sudão para o Catar.

O gato conseguiu entrar na cabine onde estava o piloto e, após fazer um ataque violento, forçado a pousar, segundo o jornal Al-Sudani.

Segundo as primeiras fontes da investigação, o felino teria entrado na cabine enquanto funcionários faziam o trabalho de limpeza antes da decolagem.

Além da tripulação, o animal (que não se sabe de onde surgiu) também agrediu vários passageiros, embora tenha causado ferimentos leves.

Apesar das tentativas de controlá-lo, ele já havia causado danos suficientes para que o vôo continuasse normalmente. Confira:

A passenger plane was forced to return to the airport of Khartoum, Sudan's capital city, after an angry cat attacked the pilots in the cockpithttps://t.co/OoQli1G9VL

