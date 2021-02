Novidade preparada pelo aplicativo WhatsApp que será liberada em breve para os usuários: Android e iOS

Uma grande novidade preparada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp será liberada em breve para os usuários.

A plataforma está trabalhando em uma opção de Logout, disponível para funcionalidades de vários dispositivos em uma atualização futura.

Como revelado pelo site WABetaInfo, os detalhes constam em uma recente atualização beta para o sistema operacional iOS.

O recurso permite usar a mesma conta do WhatsApp em diferentes dispositivos ao mesmo tempo. Dois tipos diferentes:

Como detalhado, haverá uma nova opção ‘Sair’, que permite desvincular um dispositivo da conta principal do WhatsApp.

Ainda de acordo com as informações, a novidade também estará disponível para o sistema operacional Android. Confira:

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.21.30.16: what’s new?

WhatsApp is working on a Log out option, available for multi device functionalities in a future update! Demo video in the article! https://t.co/6lOUHadx9Z

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 8, 2021