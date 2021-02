Óleos essenciais que vão te ajudar na concentração e na produtividade

Nada melhor do que terminar o dia com a sensação de dever cumprido, certo? Mas, o intenso fluxo de tarefas no trabalho ou nos estudos pode te deixar longe de atingir essa meta diária. Nos sentimos frustrados, inseguros e chateados por não haver terminado o que nos propomos fazer. O acúmulo de tarefas também pode ser um fator que drena nossa energia, já que nos sentimos impotentes diante da correria da rotina.

Os óleos essenciais são parte integrante da aromaterapia, uma técnica que tem como objetivo melhorar nosso bem-estar físico e psicológico. Os uso dos aromas têm efeitos comprovados cientificamente. "Óleos de lavanda e erva doce são bons para acalmar, tranquilizar e proporcionar alívio para cólicas e dores em geral", explica Cristiane Pagliuchi Silveira, aromaterapeuta, osmóloga, engenheira cosmética da WNF e diretora científica da Vegana em entrevista à revista Marie Claire.

Foto: Pexels / Tara Winstead

Mas, atenção: óleos essenciais são diferentes das essências. Os primeiros são naturais, retirados de plantas, já as últimas são sintéticas. As essências não têm eficácia terapêutica e podem provocar alergias respiratórias em alguns casos, sendo usadas somente para perfumar ambientes.

Listamos alguns aromas que te ajudarão na produtividade do dia a dia. Confira!

Tenha foco!

Os aromas cítricos ajudam na sua concentração e te ajudarão a trabalhar e a estudar com mais qualidade. Laranja doce, grapefruit, bergamota e capim-limão são alguns aromas.

Melhore sua memória!

O óleo de hortelã-pimenta está relacionado à precisão mental e clareza, por isso ajuda na atenção e na memória. Outros óleos essenciais que têm efeitos sobre a memória é cipestre e gengibre, esse último também ajuda a elevar a confiança, focando no vigor e entusiasmo para alcançar suas metas.

“Estressado, eu?”

O alecrim é um aroma conhecido por ser o “óleo essencial do estudante”. Isso porque esse aroma tem efeitos contra a dor de cabeça provocado pelo estresse e excesso de informação ocasionada pelos estudos e trabalho.

Calma. Tudo tem seu tempo!

Para ajudar a controlar a ansiedade, uma boa alternativa é apostar nos óleos essenciais relaxantes do corpo e da mente, por exemplo: laranja-doce. A sálvia esclareia também pode ajudar a reduzir a ansiedade e ajuda no raciocínio rápido.