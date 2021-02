Lua nova em Aquário: O conselho para cada signo aproveitar esta fase da melhor forma

Uma Lua nova em Aquário ocorre nesta quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. A fase marca o início de transformações e revelações importantes para todos os signos do zodíaco. Confira o conselho para tirar o melhor proveito deste trânsito intenso:

Áries

Chegou a hora de não ter medo de trabalhar em equipe e descobrir que nada pode tirar seu brilho próprio. Prefira ser cauteloso com a comunicação neste momento e tente mediar os conflitos que surgem; uma boa liderança pode surgir quando a sua maturidade aumenta desta maneira.

Touro

Momento de descobrir seu próprio caminho, deixando de reproduzir os problemas e limitações dos outros. Isso pode indicar mudanças de rumo em algumas áreas da vida e a busca pelas metas que realmente o deixarão realizado. Analise o passado e deixe ir o que não serve mais.

Gêmeos

Momento de descobrir novas formas de aperfeiçoar a si mesmo, encarando perspectivas e pensamentos diferentes que surgirão. As transformações e reaprendizagens o ajudam a se inspirar e buscar a realização de sonhos.

Confira mais sobre os signos:

Câncer

Olhar para dentro pode ser difícil, mas esta fase iluminará o que realmente precisa ser enxergado e lidado, especialmente em assuntos do coração. Com firmeza, mas sem teimosia, você será capaz de descobrir o que atrapalha e como isso deve ser transformado.

Leão

O passado pode ser revisto e inclusive voltar para agitar sua vida amorosa. É importante não entrar em conexões falidas apenas em busca de emoção, mas sim tomar atitudes que ajudem a mudar o ânimo dos relacionamentos de forma construtiva e compartilhando experiências importantes.

Virgem

Momento que pode mostrar de forma intensa o quanto é importante cuidar de si mesmo. Sua saúde mental, emocional e física entram em foco, podendo revelar quais lutas exaustivas devem ser abandonadas ou como você pode viver melhor. Tenha cautela e reserve um tempo para si.

Libra

Momento de iluminação criativa e retomada de objetivos importantes. Aposte na autoconfiança e fique bem para potenciar esta energia inspiradora, descontraindo e se envolvendo com pessoas leves. Um novo amor pode bater a porta.

Escorpião

Esta fase favorece o recomeço e a liberação de fardos do passado que o entristecem e atrapalham seu caminho para o futuro. Libere emoções e cure feridas antigas mesmo que isso signifique se afastar e tirar um tempo para se resolver da melhor forma. Oportunidades chegam quando você menos espera.

Sagitário

Chegou a hora de prestar mais atenção ao seu redor e aguçar a intuição; isso é o que realmente o ajudará a lidar com os problemas e ter tempo para realizar o que é importante. Novas oportunidades, especialmente no trabalho, tendem a chegar.

Capricórnio

Momento de clareza mental e de desapego de traumas com erros do passado para poder buscar o caminho certo. Ideias e pensamentos assertivos sobre o futuro podem ser feitos, apenas não se deixe estabilizar por um amor do passado que pode voltar.

Aquário

Você entra em destaque, mas é tempo de não se preocupar com a opinião das outras pessoas e começar a abandonar velhos hábitos ou certezas que já não cabem mais na sua vida. Confie no seu instinto para tomar as melhores atitudes e não tema os desafios.

Peixes

Chegou a hora de desacelerar e permitir que a reflexão revele coisas importantes. Sua intuição aumenta de forma muito significativa e você tem a oportunidade de conectar grandes verdades no seu interior. Seja verdadeiro com você mesmo e não tema a transformação.