Os signos mais afetados pela Lua Nova em Aquário em 11 de fevereiro de 2021

Em 11 de fevereiro de 2021 uma Lua Nova em Aquário ganhará os céus e trará uma energia significativa de transformação para a vida de todos os signos do zodíaco. No entanto, alguns deles viverão esta fase de forma ainda mais intensa. Confira quais são:

Touro

Momento que o chamará a olhar para trás e para dentro, descobrindo o que realmente faz parte de você e os fardos carregados por influência dos outros, especialmente dos seus antepassados. É uma fase importante para quebrar padrões, buscando assim o início de uma nova trajetória de destaque e abundancia. Isso pode ser muito positivo para a forma que você se mostra ao mundo e carreira, trazendo novas ideias e objetivos que o farão brilhar. Tire a vantagem isso usando sua motivação e autoconfiança.

Leão

Período de energias muito intensas e que reabrirá sentimentos ou assuntos do passado, especialmente aqueles que envolvem sua vida amorosa ou compromissos com as outras pessoas. É importante olhar para dentro com a mente aberta e transformar alguns comportamentos para ficar ainda mais no controle da sua própria vida. Com uma comunicação e energia bem trabalhada, esta fase pode trazer revelações e novas oportunidades importantes para o coração. Apenas tenha cuidado para não deixar que os problemas e estresses tirem sua oportunidade de crescimento.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

Mudanças poderosas chegam e tudo se tornará mais intenso. É essencial manter os olhos abertos e a intuição afiada para descobrir seu próprio poder e saber como ele pode direcioná-lo ao sucesso. Tende a ser bem desgastante iniciar transformações ou chegar às conclusões difíceis dessa fase, especialmente aquelas mostram quem está realmente do seu lado. É importante ser um pouco individualista e confiar nos instintos.