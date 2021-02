Os signos que formam casais com mais chances de atrair uma terceira pessoa durante o relacionamento

Alguns casais formados por determinados signos do zodíaco tendem a ter mais chance de atrair terceiras pessoas em suas vidas amorosas. Confira quais são:

Áries e Gêmeos

Por mais que a conversa flua e que esses dois signos consigam ter muita iniciativa, construindo uma vida amorosa repleta de movimento e novidades, eles podem se interessar por outras pessoas. Ambos são atraídos por tudo o que novo e podem ser muito desapegados, favorecendo a abertura para romances paralelos.

Libra e Sagitário

A compatibilidade e afinidade em diversos aspectos pode ser bem grande, mas estes dois sempre de expandir seus desejos e embarcar em novas aventuras românticas. Este relacionamento não tende a ser movido pelo apego e sempre estará em mudanças de dinâmica, o que pode tornar a possibilidade e ocasiões para novos flertes muito maior.

Aquário e Peixes

Este relacionamento pode ter muita química sexual e não é nada entediante, sendo marcado por linguagens diferentes que se atraem e intrigam. No entanto, o apego e os relacionamentos tradicionais não são o forte do aquariano e, por sua vez, o pisciano é motivado a ir atrás do afeto que precisa. Essas prioridades diferentes podem fazer com que este casal acabe atraindo uma terceira pessoa em algum momento.