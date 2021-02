Os signos do zodíaco que podem endurecer o coração

Depois de decepções ou situações muito dolorosas, alguns signos do zodíaco podem endurecer o coração totalmente. Confira quais são:

Áries

O ariano pode endurecer muito o seu coração e se tornar alguém autoritário que afasta qualquer pessoa que possa desafiá-lo sem dar segundas chances. Infelizmente, isso é uma forma de defesa para se manter seguro, pois ele pensa que assim pode manter tudo sobre controle e não se machucar mais. Muitas boas oportunidades podem ser perdidas ao agir assim.

Gêmeos

O geminiano pode passar por fases regadas pela insegurança, nas quais sua única escapatória é endurecer o coração e fingir que não se importa. Ele assume a postura de que é capaz de qualquer coisa e pode arriscar caminhos que nem sempre são construtivos apenas para se sentir mais corajoso. Isso tende a afastar pessoas importantes.

Leão

O leonino tende a endurecer seu coração quando perde fé naquilo que fazia muito sentido antes. Ele pode se tornar agressivo e perder os limites saudáveis da ambição; tudo isso faz com que algumas atitudes sejam bastante egoístas e prejudiciais para os outros. Em fases assim, ele só se importará com a própria proteção.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

Diferente do que muitos pensam, as decepções constantes podem endurecer o coração do libriano. Ele passará a mentir para si mesmo e buscar se esconder dos sentimentos, buscando um refugio que o distancie de enfrentar os medos, pessoas ou realidade, algo que nem sempre é encontrado em hábitos construtivos ou saudáveis.

Sagitário

O sagitariano tende a ser muito apaixonado, mas quando é decepcionado pode endurecer seu coração e passa a se distanciar de sentimentos mais profundos. Quando isso acontece, ele foca em diversas superficialidades e se rodeia de prazeres passageiros sem medir as consequências. Esta atitude pode fazer sua admiração se voltar para as coisas equivocadas.